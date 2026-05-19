Atelier patois Route de Sens Saint-Germain-du-Bois

Saint-Germain-du-Bois

Atelier patois

Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-09 2026-09-06

Des petites histoires aux légendes, avec parfois une touche d’improvisation, les séances plongent les visiteurs dans l’ambiance des veillées d’autrefois. Un moment convivial pour revivre les traditions et partager les récits d’antan. .

Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Atelier patois

L’événement Atelier patois Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)