Visites Gourmandes Abeille qui nous lie Abeille qui nous lie Saint-Germain-du-Bois vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Germain-du-Bois

Visites Gourmandes Abeille qui nous lie

Abeille qui nous lie 6, basse Revaillère Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Abeille qui nous lie. Découverte abeille domestique, découverte abeilles sauvages et pollinisateurs, comment favoriser leur venue dans un jardin, milieu et confiserie (miel, pains d’épices, confiseries)

Partez à la découverte du monde fascinant des abeilles domestiques, des abeilles sauvages et des autres pollinisateurs essentiels à notre biodiversité. Apprenez à reconnaître leur rôle dans la nature et découvrez comment favoriser leur présence dans votre jardin. Cette animation vous invite également à explorer des spécialités artisanales pains d’épices, confiseries et douceurs issues du travail des abeilles.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Abeille qui nous lie 6, basse Revaillère Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Abeille qui nous lie

L’événement Visites Gourmandes Abeille qui nous lie Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II