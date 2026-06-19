Festival Grabuge dans la rue Parc Collinet Saint-Germain-du-Bois

Saint-Germain-du-Bois

Festival Grabuge dans la rue

Parc Collinet Allée de la Balme Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Grabuge dans la rue revient pour une 2ème édition Même endroit, même date, même énergie ! Théâtre, cirque, musique, déambulation, ateliers en tout genre…

Spectacles gratuits et ateliers prix libre ou payant.

Bar et restauration sur place. .

Parc Collinet Allée de la Balme Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 49 97 44 grabuge.association@gmail.com

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English : Festival Grabuge dans la rue

L’événement Festival Grabuge dans la rue Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)