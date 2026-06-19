Festival Grabuge dans la rue Parc Collinet Saint-Germain-du-Bois
Festival Grabuge dans la rue Parc Collinet Saint-Germain-du-Bois samedi 1 août 2026.
Saint-Germain-du-Bois
Festival Grabuge dans la rue
Parc Collinet Allée de la Balme Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Grabuge dans la rue revient pour une 2ème édition Même endroit, même date, même énergie ! Théâtre, cirque, musique, déambulation, ateliers en tout genre…
Spectacles gratuits et ateliers prix libre ou payant.
Bar et restauration sur place. .
Parc Collinet Allée de la Balme Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 49 97 44 grabuge.association@gmail.com
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English : Festival Grabuge dans la rue
L’événement Festival Grabuge dans la rue Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)