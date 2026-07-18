Marché Estival Place du Marché Saint-Germain-du-Bois

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Bois

Marché Estival

Place du Marché Le Borug Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2027-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2027-07-04 2027-08-01

L’été à Saint-Germain-du-Bois, c’est aussi le plaisir de se retrouver lors du Marché Estival, chaque premier dimanche des mois de juillet et août, sur la place du Marché.

Dès 18h, la place s’anime producteurs locaux, artisans, créateurs et exposants vous accueillent dans une ambiance festive et chaleureuse.

Buvette, petite restauration, animations musicales, parfois même spectacles de rue ou tombola… tout est réuni pour passer une fin de journée inoubliable !

Ce rendez-vous estival, désormais incontournable, séduit par sa diversité, sa convivialité et la qualité des produits proposés.

Que vous soyez fidèle ou nouveau venu, venez flâner, échanger, goûter, découvrir et profiter de la douceur des soirées bressanes.

Le Marché Estival, c’est l’esprit de village, le partage et la fête… alors, cet été, ne manquez pas ces dimanches qui sentent bon la convivialité et les saveurs locales. .

Place du Marché Le Borug Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 01 47 mairie@saintgermaindubois.fr

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English : Marché Estival

L’événement Marché Estival Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-16 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II