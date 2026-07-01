Spectacle Voyage en Artistie Pensée Sauvage Saint-Germain-du-Bois

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Bois

Spectacle Voyage en Artistie

Pensée Sauvage 42 Balosle Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Au départ, il y a une ferme et une passion commune pour les bonnes choses. De là est né un projet à deux têtes.

Côté Terre Pensée Sauvage

On cultive des plantes aromatiques et médicinales.

Côté Fête Les P’tits Lampions

C’est notre toute nouvelle association ! Parce qu’on s’est dit que les plantes poussaient mieux en musique, on a décidé de transformer la ferme en scène à ciel ouvert.

L’été Un concert ou un spectacle par mois sous les lampions, ambiance guinguette, produits locaux et pieds dans le trèfle.

Bref, le concept est simple On cultive le goût dans vos tasses avec Pensée Sauvage et on cultive le sourire dans vos cœurs avec Les P’tits Lampions.

C’est local, c’est paysan, c’est culturel, et c’est surtout une aventure humaine qu’on a hâte de partager avec vous !

Voyage en Artistie Pudding théâtre. .

Pensée Sauvage 42 Balosle Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 52 00 48 lesptitslampions@lilo.org

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English : Spectacle Voyage en Artistie

L’événement Spectacle Voyage en Artistie Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II