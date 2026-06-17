En famille dans les marais Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais jeudi 30 juillet 2026.

Carentan-les-Marais

En famille dans les marais

Saint-Côme-du-Mont 3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Profitez d’une sortie ludique en famille dans les marais pour découvrir les secrets de cet espace naturel remarquable avec un animateur du Parc. À partir de 6 ans. Réservation obligatoire. .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : En famille dans les marais

L’événement En famille dans les marais Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-17 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin