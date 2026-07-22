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Braderie d’été et vide-greniers Carentan-les-Marais

dimanche 2 août 2026 · Carentan-les-Marais

Braderie d’été et vide-greniers Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Centre-ville
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Braderie d’été et vide-greniers

Centre-ville Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Bonnes affaires et ambiance estivale, animations, restauration sur place.   .

Centre-ville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 95 56 09 95 

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English : Braderie d’été et vide-greniers

L’événement Braderie d’été et vide-greniers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin

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