AGENDA · Carentan-les-Marais
Braderie d’été et vide-greniers Carentan-les-Marais
dimanche 2 août 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Braderie d’été et vide-greniers
Centre-ville Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Bonnes affaires et ambiance estivale, animations, restauration sur place. .
Centre-ville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 95 56 09 95
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English : Braderie d’été et vide-greniers
L’événement Braderie d’été et vide-greniers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin
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