Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Braderie d’été et vide-greniers

Centre-ville Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Bonnes affaires et ambiance estivale, animations, restauration sur place. .

Centre-ville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 95 56 09 95

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English : Braderie d’été et vide-greniers

L’événement Braderie d’été et vide-greniers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin