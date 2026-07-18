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Concert groupe latino-américain Carentan-les-Marais

vendredi 24 juillet 2026 · Carentan-les-Marais

Concert groupe latino-américain Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Concert groupe latino-américain

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Musiques traditionnelles Andines avec quelques instruments traditionnels, flûtes de pan, kéna, charango, guitare…   .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00 

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English : Concert groupe latino-américain

L’événement Concert groupe latino-américain Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Baie du Cotentin

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