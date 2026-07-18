AGENDA · Carentan-les-Marais
Concert groupe latino-américain Carentan-les-Marais
vendredi 24 juillet 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Concert groupe latino-américain
Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Musiques traditionnelles Andines avec quelques instruments traditionnels, flûtes de pan, kéna, charango, guitare… .
Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
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English : Concert groupe latino-américain
L’événement Concert groupe latino-américain Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Baie du Cotentin
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