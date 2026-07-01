Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Repas concert du groupe Les dépanneurs

Freedom Café and Food Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Musiques et chansons traditionnelles québecoises. .

Freedom Café and Food Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27

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English : Repas concert du groupe Les dépanneurs

L’événement Repas concert du groupe Les dépanneurs Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Baie du Cotentin