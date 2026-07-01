AGENDA · Carentan-les-Marais
Repas concert du groupe Les dépanneurs Carentan-les-Marais
samedi 18 juillet 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Repas concert du groupe Les dépanneurs
Freedom Café and Food Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Musiques et chansons traditionnelles québecoises. .
Freedom Café and Food Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27
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English : Repas concert du groupe Les dépanneurs
L’événement Repas concert du groupe Les dépanneurs Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Baie du Cotentin
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