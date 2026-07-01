UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carentan-les-Marais

Repas concert du groupe Les dépanneurs Carentan-les-Marais

samedi 18 juillet 2026 · Carentan-les-Marais

Repas concert du groupe Les dépanneurs Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Freedom Café and Food
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Repas concert du groupe Les dépanneurs

Freedom Café and Food Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Musiques et chansons traditionnelles québecoises.   .

Freedom Café and Food Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas concert du groupe Les dépanneurs

L’événement Repas concert du groupe Les dépanneurs Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Baie du Cotentin

À voir aussi à Carentan-les-Marais (Manche)