Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais dimanche 19 juillet 2026.

Carentan-les-Marais

Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Un animateur vous attend pour emprunter les 5,5 kilomètres de sentier de l’ENS des marais des Ponts d’Ouve. Vous serez charmés par la diversité du milieu naturel et la quiétude du lieu. Réservation obligatoire. .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve

L’événement Randonnée dans les marais des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin