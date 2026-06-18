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Soeurs de douleur Théâtre Carentan-les-Marais

Soeurs de douleur Théâtre Carentan-les-Marais

Soeurs de douleur Théâtre Carentan-les-Marais vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Théâtre

Adresse : Rue de la halle

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Soeurs de douleur

Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Madame Roseline Hamel, soeur du prêtre Jacques Hamel assassiné il y a 10 ans dans son église, et Madame Nassera Kermiche, mère de son assassin, viendront témoigner côte à côte, de la grâce de leur rencontre, qui les a poussées à écrire ensemble le livre Soeurs de douleur .   .

Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 50 29 34 93 

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English : Soeurs de douleur

L’événement Soeurs de douleur Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Baie du Cotentin

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