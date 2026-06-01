Exposition Expressions sensibles Galerie des Arts Carentan-les-Marais

Carentan-les-Marais

Exposition Expressions sensibles

Galerie des Arts 1 rue de l’Arsenal Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30 11:00:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

La réunion de trois artistes ne se fait jamais au hasard. Poétiques, expressives ou lumineuses, leurs œuvres rassemblées offrent un univers où la sensibilité exprime avec force le caractère et l’âme des artistes.

Expressionniste, la sculpture de Paul Maulpoix dénonce la souffrance partagée de la condition humaine et animale.

L’abstraction de Nelly Carnet toute en nuances et transparences nous mène dans les mouvances des espaces et fonds maritimes.

La lumière que capte Philippe Alliet-Delacroix dans ses toiles est fragile, éphémère une idée presque abstraite du paysage plus qu’une description appliquée. .

Galerie des Arts 1 rue de l’Arsenal Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 42 90 25 19 nelly.carnet@gamail.com

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English : Exposition Expressions sensibles

L’événement Exposition Expressions sensibles Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cotentin