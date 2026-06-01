Fête de la musique Carentan-les-Marais samedi 20 juin 2026.

Carentan-les-Marais

Fête de la musique

11 rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

19h30 chansons musette avec Charlotte

20h15 le duo Kriss

21h15 chansons folk et variété avec 18h16

22h15 One shot, reprises rock

23h à minuit scène ouverte .

11 rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 34 03 46 45

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Baie du Cotentin