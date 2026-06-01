Fête de la musique Carentan-les-Marais
Fête de la musique Carentan-les-Marais samedi 20 juin 2026.
Carentan-les-Marais
Fête de la musique
11 rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
19h30 chansons musette avec Charlotte
20h15 le duo Kriss
21h15 chansons folk et variété avec 18h16
22h15 One shot, reprises rock
23h à minuit scène ouverte .
11 rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 34 03 46 45
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Baie du Cotentin
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