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Fête de la musique Carentan-les-Marais

Fête de la musique Carentan-les-Marais

Fête de la musique Carentan-les-Marais samedi 20 juin 2026.

Adresse : 11 rue Jean Truffaut

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Fête de la musique

11 rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

19h30 chansons musette avec Charlotte
20h15 le duo Kriss
21h15 chansons folk et variété avec 18h16
22h15 One shot, reprises rock
23h à minuit scène ouverte   .

11 rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 34 03 46 45 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Baie du Cotentin

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