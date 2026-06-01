Apéro concert Carentan-les-Marais
Apéro concert Carentan-les-Marais samedi 27 juin 2026.
Carentan-les-Marais
Apéro concert
Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert de Monkee Men et RJ Music. Restauration et buvette sur place. .
Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 44 20 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin
À voir aussi à Carentan-les-Marais (Manche)
- Fête de la musique des enfants Carentan-les-Marais 20 juin 2026
- Fête de la musique Carentan-les-Marais 20 juin 2026
- Vide-greniers Carentan-les-Marais 21 juin 2026
- Balade commentée Sur les traces d’Elisabeth Lepelletier Carentan-les-Marais 27 juin 2026
- Balade commentée À pied dans l’Histoire Carentan-les-Marais 8 juillet 2026