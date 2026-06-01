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Apéro concert Carentan-les-Marais

Apéro concert Carentan-les-Marais

Apéro concert Carentan-les-Marais samedi 27 juin 2026.

Adresse : Saint-Côme-du-Mont

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Apéro concert

Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert de Monkee Men et RJ Music. Restauration et buvette sur place.   .

Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 44 20 39 

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin

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