Carentan-les-Marais

Apéro concert

Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert de Monkee Men et RJ Music. Restauration et buvette sur place. .

Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 44 20 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin