Fête de la musique des enfants Carentan-les-Marais samedi 20 juin 2026.

Carentan-les-Marais

Fête de la musique des enfants

Jardin du presbytère Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

14h l’Harmonie Municipale lancera les festivités en musique

15h La Bande à Jojo

16h bal de Mandarine

17h30 deuxième session de La Bande à Jojo

Stand maquillage animé par les jeunes de la Maison des Jeunes, vente de crêpes et bar à sirops. .

Jardin du presbytère Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique des enfants

L’événement Fête de la musique des enfants Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin