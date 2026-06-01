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Fête de la musique des enfants Carentan-les-Marais

Fête de la musique des enfants Carentan-les-Marais

Fête de la musique des enfants Carentan-les-Marais samedi 20 juin 2026.

Adresse : Jardin du presbytère

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Fête de la musique des enfants

Jardin du presbytère Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

14h l’Harmonie Municipale lancera les festivités en musique
15h La Bande à Jojo
16h bal de Mandarine
17h30 deuxième session de La Bande à Jojo
Stand maquillage animé par les jeunes de la Maison des Jeunes, vente de crêpes et bar à sirops.   .

Jardin du presbytère Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00 

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English : Fête de la musique des enfants

L’événement Fête de la musique des enfants Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin

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