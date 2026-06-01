Carentan-les-Marais

Vide-greniers

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Buvette et restauration sur place. .

Carentan-les-Marais 50480 Manche Normandie +33 6 72 62 63 55

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin