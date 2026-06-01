Vide-greniers Carentan-les-Marais
Vide-greniers Carentan-les-Marais dimanche 21 juin 2026.
Carentan-les-Marais
Vide-greniers
Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Buvette et restauration sur place. .
Carentan-les-Marais 50480 Manche Normandie +33 6 72 62 63 55
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin
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