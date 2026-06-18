Salon Éveil des consciences Théâtre Carentan-les-Marais

Carentan-les-Marais

Salon Éveil des consciences

Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

23 exposants, conférences, présence de Tigrane Hadengue, auteur et conférencier. .

Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 78 68 82 27

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English : Salon Éveil des consciences

L’événement Salon Éveil des consciences Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Baie du Cotentin