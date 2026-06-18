Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon Éveil des consciences Théâtre Carentan-les-Marais

Salon Éveil des consciences Théâtre Carentan-les-Marais

Salon Éveil des consciences Théâtre Carentan-les-Marais samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Théâtre

Adresse : Rue de la halle

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Salon Éveil des consciences

Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

23 exposants, conférences, présence de Tigrane Hadengue, auteur et conférencier.   .

Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 78 68 82 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Éveil des consciences

L’événement Salon Éveil des consciences Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Baie du Cotentin

À voir aussi à Carentan-les-Marais (Manche)