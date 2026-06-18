Salon Éveil des consciences Théâtre Carentan-les-Marais
Salon Éveil des consciences Théâtre Carentan-les-Marais samedi 4 juillet 2026.
Carentan-les-Marais
Salon Éveil des consciences
Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
23 exposants, conférences, présence de Tigrane Hadengue, auteur et conférencier. .
Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 78 68 82 27
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English : Salon Éveil des consciences
L’événement Salon Éveil des consciences Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Baie du Cotentin
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