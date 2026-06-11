Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais
Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais mercredi 8 juillet 2026.
Carentan-les-Marais
Des marais à découvrir
Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagnés d’un animateur, découvrez paysages, histoire, eau et oiseaux. Réservation obligatoire. .
Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Des marais à découvrir
L’événement Des marais à découvrir Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-11 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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