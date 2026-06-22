Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Yoga & voyage sonore

Studio L-Yoga Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Du yoga Vinyasa fluide et dynamique pour délier le corps, suivi d’une immersion sonore aux bols tibétains, tambour et autres instruments pour relâcher en profondeur. Pour adultes. Accessible aux débutants. Réservation obligatoire. .

Studio L-Yoga Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 38 19 35 56

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English : Yoga & voyage sonore

L’événement Yoga & voyage sonore Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin