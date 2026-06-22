Yoga & voyage sonore Carentan-les-Marais
vendredi 10 juillet 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Yoga & voyage sonore
Studio L-Yoga Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Du yoga Vinyasa fluide et dynamique pour délier le corps, suivi d’une immersion sonore aux bols tibétains, tambour et autres instruments pour relâcher en profondeur. Pour adultes. Accessible aux débutants. Réservation obligatoire. .
Studio L-Yoga Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 38 19 35 56
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English : Yoga & voyage sonore
L’événement Yoga & voyage sonore Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin
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