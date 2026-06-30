Vide-greniers Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais
dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Côme-du-Mont · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Vide-greniers
Saint-Côme-du-Mont Bourg Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Envie de dénicher des trésors à petits prix ? Venez au vide-greniers pour une journée conviviale, pleine de bonnes affaires, d’objets insolites et de belles découvertes. Buvette et restauration sur place. .
Saint-Côme-du-Mont Bourg Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 44 20 39
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Baie du Cotentin
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