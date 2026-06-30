AGENDA · Carentan-les-Marais
Courses au trot Carentan-les-Marais
samedi 11 juillet 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Courses au trot
Hippodrome Maurice de Folleville Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-26 2026-08-15
Courses au trot, animations gratuites, tombola, restauration dans un cadre champêtre. .
Hippodrome Maurice de Folleville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 63 19 89 95
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English : Courses au trot
L’événement Courses au trot Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin
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