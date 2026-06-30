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Courses au trot Carentan-les-Marais

samedi 11 juillet 2026 · Carentan-les-Marais

Courses au trot Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Hippodrome Maurice de Folleville
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Courses au trot

Hippodrome Maurice de Folleville Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-26 2026-08-15

Courses au trot, animations gratuites, tombola, restauration dans un cadre champêtre.   .

Hippodrome Maurice de Folleville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 63 19 89 95 

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English : Courses au trot

L’événement Courses au trot Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin

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