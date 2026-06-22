Crépusculaires Maison du Parc Carentan-les-Marais
Crépusculaires Maison du Parc Carentan-les-Marais mercredi 15 juillet 2026.
Carentan-les-Marais
Crépusculaires
Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve et profitez de l’ambiance particulière des marais à la tombée de la nuit. Réservation obligatoire .
Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Crépusculaires
L’événement Crépusculaires Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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