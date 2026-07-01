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Summer Party Carentan-les-Marais

samedi 18 juillet 2026 · Carentan-les-Marais

Summer Party Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Le Square
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Summer Party

Le Square Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Dès 17h jeux en extérieur pour petits et grands.
17h-22h ambiance musicale tout au long de la soirée, avec un DJ Set Live. Foodtruck sur place (burgers et paëlla).
23h retransmission sur écran géant du match de la Coupe du Monde.   .

Le Square Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 54 58 00 78 

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English : Summer Party

L’événement Summer Party Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Baie du Cotentin

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