Informations pratiques

Carentan-les-Marais

6e festival commémoratif Cobra 44

Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Cette année, l’accent est mis sur l’animation immersive intitulée Musée vivant . Pendant tout le week-end, des reconstitueurs investiront le parcours de visite afin de donner vie aux scènes du musée et d’échanger avec les visiteurs.

Parmi les nouveautés de cette édition figure également une visite-conférence exceptionnelle, proposée par Patrick Fissot, co-fondateur du Normandy Victory Museum et historien. Sur réservation, il emmènera le public à travers le camp de reconstitution et dans le musée, pour expliquer en détail la bataille des haies et de l’opération Cobra.

Le public pourra également profiter de nombreuses animations tout au long du week-end

• camp de reconstitution ;

• concert ambulant ;

• démonstrations de la machine Enigma ;

• balades en véhicules historiques ;

• rencontres avec les reconstitueurs. .

Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 74 94

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English : 6e festival commémoratif Cobra 44

L’événement 6e festival commémoratif Cobra 44 Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Baie du Cotentin