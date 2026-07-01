Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Fête de l’eau

Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Animations, découvertes et moments de convivialité rythmeront cet après-midi placé sous le signe de l’eau

et du partage. Une belle occasion de profiter du port dans une ambiance festive et familiale. À 21h concert Tribute ABBA. .

Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00

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English : Fête de l’eau

L’événement Fête de l’eau Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin