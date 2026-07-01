Fête de l’eau Carentan-les-Marais
samedi 25 juillet 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Fête de l’eau
Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Animations, découvertes et moments de convivialité rythmeront cet après-midi placé sous le signe de l’eau
et du partage. Une belle occasion de profiter du port dans une ambiance festive et familiale. À 21h concert Tribute ABBA. .
Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
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English : Fête de l’eau
L’événement Fête de l’eau Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin
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