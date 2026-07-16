En fanfare, de Emmanuel Courcol (Le Cinéma dans la prairie), Prairie Saint Nicolas, Quimperlé

Informations pratiques

En fanfare, de Emmanuel Courcol (Le Cinéma dans la prairie) Jeudi 6 août, 21h45 Prairie Saint Nicolas Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T21:45:00+02:00 – 2026-08-07T00:45:00+02:00

Fin : 2026-08-06T21:45:00+02:00 – 2026-08-07T00:45:00+02:00

En fanfare

De Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco…

Comédie, France, 2024, 1h44

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France.

En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

Début du film à la tombée de la nuit !

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h.

Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine).

En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 15h : 02 98 96 04 57

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☀️ᴜɴ éᴛé à ǫᴜɪᴍᴘᴇʀʟé ☀️

Exposition « Métamorphoses » de Maël Nozahic, ateliers, conférences, concerts, visites accompagnées, projections en plein air, feu d’artifice et bal du pompier du 14 juillet… Chacune et chacun y trouvera son bonheur !

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Les Mercredis musicaux

Gratuit – début des concerts à 20h.

▪️Mercredi 22 juillet : Fanfare Purple Brein + Championne + Radix – Parc de la mairie

▪️Mercredi 29 juillet : Two Roots + Imarhan Timbuktu – Parc de la mairie

▪️Mercredi 5 août : Le baluche des Complices Mr Larsene – Fonderies Savary-Rivière

▪️Mercredi 12 août : Piano sous les étoiles – Parc de la mairie

▪️Mercredi 19 août : Parquet Sauvage + Mezcal Bomba – Parc de la mairie

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️ Le Cinéma dans la prairie

Des séances en plein-air gratuites à la prairie Saint-Nicolas

Début du film à la tombée de la nuit !

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57.

▪️Jeudi 23 juillet : Un ours dans le Jura, de Franck Dubosc (film choisi par le public !)

▪️Jeudi 30 juillet : Dragons, de Dean DeBlois

▪️Jeudi 6 août : En fanfare, d’Emmanuel Courcol

▪️Jeudi 13 août : Vaiana 2, de David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller

▪️Jeudi 20 août : Les Aventuriers de l’arche perdue, de Steven Spielberg

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Le Chemin Bleu

Visites guidées les jeudis 16 juillet & 13 août à 21h

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⛪ Patrimoine

Visites des églises Sainte-Croix & Notre-Dame, du 6 au 31 juillet et du 3 au 28 août

▪️ Église Sainte-Croix

Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Le dimanche de 15h à 18h.

▪️ Église Notre-Dame

Le mercredi de 15h à 18h30.

Le vendredi de 10h à 13h.

Le dimanche de 15h à 18h.

Visites de la Chapelle Saint-Eutrope

▪️ Du 15 juillet au 21 août, les mercredis à 14h30 & les vendredis à 10h30

▪️ En août, visites libres proposées par les amis de l’Hôpital Frémeur, les vendredis de 10h à 12h

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✨ Exposition Maël Nozahic – Métamorphoses

Jusqu’au 25 octobre à la Chapelle des Ursulines

Autour de l’expo :

▪️ Les visites accompagnées tout public tous les vendredis à 11h.

▪️ Les visites accompagnées famille tous les dimanches à 15h.

▪️ Les visites-ateliers famille tous les 1er et 3e mercredis du mois à 15h. L’atelier du 15 juillet sera animé par l’artiste.

▪️ Les visites flash tous les dimanches à 17h en juillet et en août. 15 minutes pour découvrir une œuvre ou un thème de l’exposition

Plus d’informations : https://www.quimperle.bzh/act…/mael-nozahic-metamorphoses/

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Les mercredis à la Médiathèque

▪️8 Juillet, 15h-17h : Atelier papier

▪️15 Juillet, 15h-18h : Après-midi Jeux Enquête à la Médiathèque

▪️22 juillet, 15h-17h : Histoires & Jeux sous le Soleil

▪️29 juillet, 15h-17h : Atelier linogravure

▪️5 août, 15h-16h : Des Histoires sous le Soleil

▪️12 août, 15h & 16h15 : Console Party : Fifa !

▪️19 août, 15h : Film surprise

Informations et inscriptions auprès de la Médiathèque de Quimperlé

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Expo : L’Insolence du Détail

C’est parfois dans l’infime que se loge l’essentiel. Dans l’art, le détail n’est jamais innocent. Il attire l’œil, ralentit le regard et invite à une attention plus fine. Souvent discret, parfois presque invisible, le détail peut pourtant transformer une œuvre entière : il révèle une intention, suggère un récit, ou ouvre un espace d’interprétation inattendu.

Du 2 au 26 juillet au Présidial

Entrée libre & gratuite

Du lundi au samedi : de 15h à 19h

Le dimanche : de 10h30 à 12h30 & de 15h à 19h

Vernissage le vendredi 3 juillet à 18h30

Exposition organisée par l’association Mona Kerloff Arts Actuels

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Les Rias

Du 26 au 29 août

Festival Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue en Bretagne qui fait la part belle aux créations en irriguant les communes du Pays de Quimperlé. Un festival contemporain atypique et original qui se joue du territoire, de ses espaces ruraux, urbains et littoraux.

Toutes les informations sur : www.lesrias.com

Un évènement organisé par Quimperlé Communauté et Le Fourneau – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public avec l’appui des villes d’accueil de la programmation

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‍ Feu d’artifice & bal des pompiers

Mardi 14 juillet

À la tombée de la nuit (vers 23h)

C’est l’un des moments de l’été toujours très apprécié, le feu d’artifice sera visible à la nuit tombée depuis la place Charles de Gaulle et le Quai Surcouf. Et grande nouveauté cette année : l’Amicale des pompiers vous invite à prolonger la fête avec un grand bal populaire organisé avant et après le feu d’artifice, place Isole Sainte-Croix. Une soirée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !

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Les Mardis autour de l’orgue

L’association des Amis De L’orgue Du Pays De Quimperle propose chaque mardi à 18h30 un rendez-vous musical. Du 21 juillet au 18 août à l’église Notre-Dame

▪️Mardi 21 juillet : Trio du Levant, Orgue – hautbois – violon

▪️Mardi 28 juillet : Margot Dubois Lafaye, tournée « orgue n’ bike »

▪️Mardi 4 août : Pascal Tuffery & Gaëtan Manchon, Duo orgue-trompette

▪️Mardi 11 août : François-Xavier Kernin, récital d’orgue

▪️Mardi 18 août : Guillaume Gionta & François Castang, Le Carnaval des animaux

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Plus d’informations : https://www.quimperle.bzh/actualite/un-ete-a-quimperle-2026/

https://www.facebook.com/events/1727867391890859/

Prairie Saint Nicolas Prairie Saint Nicolas, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.quimperle.bzh/act…/mael-nozahic-metamorphoses/ »}, {« link »: « http://www.lesrias.com »}, {« link »: « https://www.quimperle.bzh/actualite/un-ete-a-quimperle-2026/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1727867391890859/ »}] https://www.facebook.com/events/1727867391890859/ AVEN

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