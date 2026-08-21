En forêt, Bibliothèque d’Uxegney, Uxegney

Informations pratiques

En forêt Jeudi 26 novembre, 11h00 Bibliothèque d’Uxegney Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T11:00:00+01:00 – 2026-11-26T11:45:00+01:00

Fin : 2026-11-26T11:00:00+01:00 – 2026-11-26T11:45:00+01:00

Assis autour d’une clairière, nous sommes conviés à réaliser un paysage sonore sans paroles. Passe de mains en mains, de quoi faire chanter les arbres, sonner la pluie, siffler le vent, gronder l’orage. Les appeaux pépient, le Cristal Baschet lance ses mélopées, les gouttes d’eau donnent le rythme, la voix se fraye un chemin, pose le chant au creux des oreilles… Place à l’écoute et à l’improvisation ! Une expérience toute en sensations et émotions.

Bibliothèque d’Uxegney Uxegney Uxegney 88390 Vosges Grand Est

Clairière sonore et musicale participative

Crédit photo : Adrien Labit