En forme!, Musée d’art et d’histoire, Genève
En forme!, Musée d’art et d’histoire, Genève vendredi 12 juin 2026.
En forme! Vendredi 12 juin, 10h30 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00
Ces visites, spécialement conçues pour les tout-petits, invitent à rêver, écouter des histoires, sentir la magie des lieux et s’émerveiller à chaque pas!
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 30 minutes
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de crèches, vous pouvez réserver une visite ici : Musées d’art et d’histoire – Ventes de billets en ligne.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Le musée à petits pas
DR
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