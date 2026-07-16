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En friche, Site de Rubanox, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Site de Rubanox · Chambéry

En friche, Site de Rubanox, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site de Rubanox
Adresse
235 Avenue alsace lorraine, 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Tarif de 8 à 16 euros

En friche 19 et 20 septembre Site de Rubanox Savoie

Tarif de 8 à 16 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Aux abords de Rubanox, ancienne usine de laminage de plaques d’aluminium, En friche est une pièce de théâtre-paysage où le public chemine entre deux époques, éprouvant à la fois le souvenir de celles et ceux qui ont travaillé là au XXe siècle et les usages actuels du site en reconversion. Alexandre Koutchevsky aime écrire et mettre en scène ses pièces dans des lieux qui l’inspirent, se laissant guider par les récits, les présences et les lignes poétiques qui habitent les espaces. Ici le théâtre dialogue avec l’histoire industrielle et interroge les liens entre travail, énergie humaine et révolution technologique. À travers une succession de points de vue et de personnages, une mémoire ouvrière renaît, sur l’endroit même de son activité, comme de sa disparition.

Mis en scène par Alexandre Koutchevsky
Avec Jeanne François, Woodina Louisa, Richard Sammut
Une création sonore de Rudy Decelière création sonore
Une création costumes de Charlotte Gillard

Site de Rubanox 235 Avenue alsace lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 85 55 43 https://www.malrauxchambery.fr/blog/project/en-friche-26-27/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.malrauxchambery.fr/blog/project/en-friche-26-27/ »}]
Journées européennes du patrimoine

©Richard Sammut

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