En friche, Site de Rubanox, Chambéry

Informations pratiques

En friche 19 et 20 septembre Site de Rubanox Savoie

Tarif de 8 à 16 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Aux abords de Rubanox, ancienne usine de laminage de plaques d’aluminium, En friche est une pièce de théâtre-paysage où le public chemine entre deux époques, éprouvant à la fois le souvenir de celles et ceux qui ont travaillé là au XXe siècle et les usages actuels du site en reconversion. Alexandre Koutchevsky aime écrire et mettre en scène ses pièces dans des lieux qui l’inspirent, se laissant guider par les récits, les présences et les lignes poétiques qui habitent les espaces. Ici le théâtre dialogue avec l’histoire industrielle et interroge les liens entre travail, énergie humaine et révolution technologique. À travers une succession de points de vue et de personnages, une mémoire ouvrière renaît, sur l’endroit même de son activité, comme de sa disparition.

Mis en scène par Alexandre Koutchevsky

Avec Jeanne François, Woodina Louisa, Richard Sammut

Une création sonore de Rudy Decelière création sonore

Une création costumes de Charlotte Gillard

Site de Rubanox 235 Avenue alsace lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 85 55 43 https://www.malrauxchambery.fr/blog/project/en-friche-26-27/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.malrauxchambery.fr/blog/project/en-friche-26-27/ »}]

Journées européennes du patrimoine

©Richard Sammut