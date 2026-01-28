En marche pour le téléthon Avezé
En marche pour le téléthon Avezé dimanche 29 novembre 2026.
En marche pour le téléthon
11 Rue du Prieuré Avezé Sarthe
Début : 2026-11-29 13:30:00
fin : 2026-11-29
2026-11-29
2 parcours de 6 et 12 km .
Jeux de société pour les anciens .
Ventes de crêpes et gaufres.
Départ de la salle des fêtes a 13h30 .
11 Rue du Prieuré Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 30 20 84 p-boulard@orange.fr
