En marche pour le téléthon

11 Rue du Prieuré Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 13:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

2 parcours de 6 et 12 km .

Jeux de société pour les anciens .

Ventes de crêpes et gaufres.

Départ de la salle des fêtes a 13h30 .

11 Rue du Prieuré Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 30 20 84 p-boulard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement En marche pour le téléthon Avezé a été mis à jour le 2026-01-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude