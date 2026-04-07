Avezé

Randonnée commentée Paysages et architecture

Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Au cours de cette randonnée culturelle commentée, vous découvrirez les paysages de la vallée de l’Huisne et l’architecture rurale préservée de la commune d’Avezé.

– Prévoir son pique-nique, une tenue et des chaussures adaptées.

– Inscription auprès du Perche Sarthois

– Gratuit. En partenariat avec l’ASVPA et les propriétaires .

Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Randonnée commentée Paysages et architecture Avezé a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois