Randonnée commentée Paysages et architecture Avezé
Randonnée commentée Paysages et architecture Avezé samedi 10 octobre 2026.
Avezé
Randonnée commentée Paysages et architecture
Avezé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Au cours de cette randonnée culturelle commentée, vous découvrirez les paysages de la vallée de l’Huisne et l’architecture rurale préservée de la commune d’Avezé.
– Prévoir son pique-nique, une tenue et des chaussures adaptées.
– Inscription auprès du Perche Sarthois
– Gratuit. En partenariat avec l’ASVPA et les propriétaires .
Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
L’événement Randonnée commentée Paysages et architecture Avezé a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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