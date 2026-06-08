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Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé

Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Eglise St Denis des Coudrais

Ville : 72110 Avezé

Département : Sarthe

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Avezé

Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare

Eglise St Denis des Coudrais Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Gaelle Méchaly (Soprano) et Bruno Pancek (Guitare)   .

Eglise St Denis des Coudrais Avezé 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 49 20 81 87 

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English :

L’événement Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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