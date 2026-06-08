Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé
Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé vendredi 24 juillet 2026.
Avezé
Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare
Eglise St Denis des Coudrais Avezé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Gaelle Méchaly (Soprano) et Bruno Pancek (Guitare) .
Eglise St Denis des Coudrais Avezé 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 49 20 81 87
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English :
L’événement Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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