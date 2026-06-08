Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé vendredi 24 juillet 2026.

Avezé

Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare

Eglise St Denis des Coudrais Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Gaelle Méchaly (Soprano) et Bruno Pancek (Guitare) .

Eglise St Denis des Coudrais Avezé 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 49 20 81 87

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English :

L’événement Festival de la Chéronne Récital Voix et Guitare Avezé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude