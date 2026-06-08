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Festival de la Chéronne Récital de Guitare Avezé

Festival de la Chéronne Récital de Guitare Avezé dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Eglise, Rue de l'Eglise

Ville : 72400 Avezé

Département : Sarthe

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Avezé

Festival de la Chéronne Récital de Guitare

Eglise, Rue de l’Eglise Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Bruno Pancek.   .

Eglise, Rue de l’Eglise Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 88 49 24 

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English :

L’événement Festival de la Chéronne Récital de Guitare Avezé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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