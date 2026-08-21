En marche sur le chemin de Saint François vers Assise, Église Saint-François d’Assise, Beauregard
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-François d’Assise · Beauregard
Informations pratiques
En marche sur le chemin de Saint François vers Assise 19 et 20 septembre Église Saint-François d’Assise Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de l’église Saint-François d’Assise et admirez les
riches décors intérieurs inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques: toiles marouflées du chœur,
chapelle de Marie et surtout en cette année du 800e anniversaire de la mort de Saint-François, la chapelle qui lui
est dédiée avec la peinture du sermon aux oiseaux. Les visiteurs les plus courageux pourront également gravir les 134 marches de l’escalier longeant le bâtiment jusqu’au Tau, symbole du chemin des pèlerins de Vezelay vers Assise.
Organisé par les Amis de l’église St François d’Assise
Église Saint-François d’Assise Place Jean Moulin, 01480 Beauregard, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Beauregard 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’histoire de l’église Saint-François d’Assise et admirez les
©LAESFA
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