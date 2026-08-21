En marche sur le chemin de Saint François vers Assise, Église Saint-François d’Assise, Beauregard

Informations pratiques

En marche sur le chemin de Saint François vers Assise 19 et 20 septembre Église Saint-François d’Assise Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’église Saint-François d’Assise et admirez les

riches décors intérieurs inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques: toiles marouflées du chœur,

chapelle de Marie et surtout en cette année du 800e anniversaire de la mort de Saint-François, la chapelle qui lui

est dédiée avec la peinture du sermon aux oiseaux. Les visiteurs les plus courageux pourront également gravir les 134 marches de l’escalier longeant le bâtiment jusqu’au Tau, symbole du chemin des pèlerins de Vezelay vers Assise.

Organisé par les Amis de l’église St François d’Assise

Église Saint-François d’Assise Place Jean Moulin, 01480 Beauregard, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Beauregard 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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