Verneuil-en-Halatte

En passant par les mares et fontaines

Verneuil-en-Halatte Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

L’Agrion de l’Oise vous invite découvrir les mares et fontaines qui parsèment la forêt d’Halatte.

L’Agrion de l’Oise vous invite découvrir les mares et fontaines qui parsèment la forêt d’Halatte. Au fil de cette balade de 8 km, vous explorerez la richesse de ces petits milieux aquatiques, véritables refuges pour une multitude d’espèces. Vous aborderez les particularités des arbres qui les entourent, et observerez de près la vie discrète mais fascinante des insectes qui les habitent notamment les libellules et les demoiselles. Votre guide évoquera les nombreux services rendus par ces mares, indispensables à l’équilibre de la forêt. Une immersion nature idéale pour mieux comprendre la valeur de ces points d’eau, aussi fragiles qu’essentiels. Accompagné par L’Agrion de l’Oise.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

Verneuil-en-Halatte 60550 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

L’Agrion de l’Oise invites you to discover the ponds and fountains that dot the Halatte forest.

L’événement En passant par les mares et fontaines Verneuil-en-Halatte a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte