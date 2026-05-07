En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire Saint-Merd-les-Oussines
En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire Saint-Merd-les-Oussines samedi 20 juin 2026.
Saint-Merd-les-Oussines
En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire
Saint-Merd-les-Oussines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie vélo !
Samedi 20 juin (boucle de 25 km)
10h départ de Saint-Merd-les-Oussines
10h30 visite des Sources de la Vienne et interprétation du paysage
12h pique-nique aux moulins de Chamboux, intervention de l’association la pierre levée pour la restauration des moulins
16h gestion pastorale des landes et tourbières de la réserve de la haute vallée de la Vézère en présence d’un éleveur et son troupeau
17h retour Saint-Merd-les-Oussines
Repas partagé
Dimanche 21 juin (boucle de 22 km)
10h départ de Saint-Merd-les-Oussines
10h30 visite des ruines des Cars
12h30 pique-nique à la tourbière du Pont Tord
14h Histoire de la cloche de Celle et de la chapelle du Longeyroux
16h30 retour Saint-Merd-les-Oussines
possibilité d’hebergement
Inscription obligatoire q.molina@cen-na.org 0555039821 .
Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 055503982 a.Villeneuve@cen-na.org
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English : En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire
L’événement En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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