Saint-Merd-les-Oussines

En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire

Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie vélo !

Samedi 20 juin (boucle de 25 km)

10h départ de Saint-Merd-les-Oussines

10h30 visite des Sources de la Vienne et interprétation du paysage

12h pique-nique aux moulins de Chamboux, intervention de l’association la pierre levée pour la restauration des moulins

16h gestion pastorale des landes et tourbières de la réserve de la haute vallée de la Vézère en présence d’un éleveur et son troupeau

17h retour Saint-Merd-les-Oussines

Repas partagé

Dimanche 21 juin (boucle de 22 km)

10h départ de Saint-Merd-les-Oussines

10h30 visite des ruines des Cars

12h30 pique-nique à la tourbière du Pont Tord

14h Histoire de la cloche de Celle et de la chapelle du Longeyroux

16h30 retour Saint-Merd-les-Oussines

possibilité d’hebergement

Inscription obligatoire q.molina@cen-na.org 0555039821 .

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 055503982 a.Villeneuve@cen-na.org

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English : En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire

L’événement En petit plateau sur le grand plateau saison 2 Au croisement entre pastoralisme, biodiversité et histoire Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze