Saint-Merd-les-Oussines

Happy Hour du Bac des Cars

Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Café Hadrien lance la fête à Saint Merd les Oussines avec un happy hour haut-corrézien.

Animation musicale. .

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 11 14 98 lisebeynel@gmail.com

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English : Happy Hour du Bac des Cars

L’événement Happy Hour du Bac des Cars Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze