Happy Hour du Bac des Cars Saint-Merd-les-Oussines
Happy Hour du Bac des Cars Saint-Merd-les-Oussines samedi 25 juillet 2026.
Saint-Merd-les-Oussines
Happy Hour du Bac des Cars
Saint-Merd-les-Oussines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Café Hadrien lance la fête à Saint Merd les Oussines avec un happy hour haut-corrézien.
Animation musicale. .
Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 11 14 98 lisebeynel@gmail.com
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English : Happy Hour du Bac des Cars
L’événement Happy Hour du Bac des Cars Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze