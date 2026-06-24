Une journée intimiste et festive à Saint-Merd-les-Oussines Saint-Merd-les-Oussines
Une journée intimiste et festive à Saint-Merd-les-Oussines Saint-Merd-les-Oussines mardi 28 juillet 2026.
Saint-Merd-les-Oussines
Une journée intimiste et festive à Saint-Merd-les-Oussines
Saint-Merd-les-Oussines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Cette journée placée sous le signe du pastoralisme proposera
Une découverte de la Tourbière des Recours et du métier de berger, pour mieux comprendre le rôle du pastoralisme dans la préservation des paysages et de la biodiversité ;
Une dégustation de produits marqués Valeurs Parc suivie d’un concert de musique classique (flûte et harpe) à l’église de Saint-Merd-les-Oussines porté par l’association des Amis du Pays de Bugeat.
Une soirée conviviale au Prieuré de La Côte autour d’un concert de musique Trad avec La Roda, association de sauvegarde de la culture Occitane, avec restauration, buvette et possibilité de pique-niquer sur place. .
Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 75 67 62
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English : Une journée intimiste et festive à Saint-Merd-les-Oussines
L’événement Une journée intimiste et festive à Saint-Merd-les-Oussines Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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