Visite commentée : « Quand Rome dominait la Gaule en paix », Ruines gallo-romaines des Cars, Saint-Merd-les-Oussines

Informations pratiques

Visite commentée : « Quand Rome dominait la Gaule en paix » 19 et 20 septembre Ruines gallo-romaines des Cars Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite étonnante pour tous, petits et grands, amoureux de l’histoire, curieux des techniques de construction, de l’agriculture, de la gestion de l’eau, des rites religieux, du patrimoine, des énigmes… et même de l’hygiène.

Tout au long du parcours, le site des Cars nous parle presque autant de nous que de la période impériale romaine.

Ruines gallo-romaines des Cars Saint-Merd-les-Oussines, 19170 Saint-Merd-les-Oussines, France Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Visite étonnante pour tous, petits et grands, amoureux de l’Histoire, curieux des techniques de construction, de l’agriculture, de la gestion de l’eau, des rites religieux, du patrimoine, des et même…

©Association du bac des cars