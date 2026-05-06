Saint-Merd-les-Oussines

Fête du village de St Merd les Oussines

Route de Bugeat Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Fête de village le dimanche 26 juillet.

Programme

8h vide grenier

10h randonnée de 10 kms inscriptions 2 €

Buvette et sandwich le midi

Structure gonflable et animations pour enfants

17h défilé de chars fleuris

18h30 concert

20h30 repas entrecôte frites sur réservation au 06 89 93 33 23

22h30 feu d’artifice .

Route de Bugeat Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 33 23 cat.terracol@orange.fr

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English : Fête du village de St Merd les Oussines

L’événement Fête du village de St Merd les Oussines Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze