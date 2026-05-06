Fête du village de St Merd les Oussines Saint-Merd-les-Oussines
Fête du village de St Merd les Oussines Saint-Merd-les-Oussines dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Merd-les-Oussines
Fête du village de St Merd les Oussines
Route de Bugeat Saint-Merd-les-Oussines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Fête de village le dimanche 26 juillet.
Programme
8h vide grenier
10h randonnée de 10 kms inscriptions 2 €
Buvette et sandwich le midi
Structure gonflable et animations pour enfants
17h défilé de chars fleuris
18h30 concert
20h30 repas entrecôte frites sur réservation au 06 89 93 33 23
22h30 feu d’artifice .
Route de Bugeat Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 33 23 cat.terracol@orange.fr
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English : Fête du village de St Merd les Oussines
L’événement Fête du village de St Merd les Oussines Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze