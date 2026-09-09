En revanche Troyes
jeudi 17 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
En revanche
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 21:00:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Trois copines d’enfance se réunissent pour leur traditionnelle soirée Margarita.
Mais ce soir-là, Bérénice ajoute aux debriefs de dates Tinder un souvenir de petite fille.
Un souvenir qui s’était perdu quelque part.
Un souvenir qui ne la lâche plus.
Elle veut se venger.
Elles vont l’aider.
Mais elles sont nulles en vengeance.
Les spectateurs en parlent
Les personnages sont hilarants, les comédiennes fantastiques.
L’écriture est fluide et moderne. Je ne pensais pas rire autant d’un tel sujet.
Une comédie des plus utiles pour tous, entre rire, frisson et émotion .
* A partir de 16 ans.
Pièce écrite par Vanessa Kayo
Avec Edwina Girard, Taos Sonzogni et Vanessa Kayo .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement En revanche Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026
- L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes 9 septembre 2026
- Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes 9 septembre 2026
- Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10 septembre 2026