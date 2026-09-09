Informations pratiques

Troyes

En revanche

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 21:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Trois copines d’enfance se réunissent pour leur traditionnelle soirée Margarita.

Mais ce soir-là, Bérénice ajoute aux debriefs de dates Tinder un souvenir de petite fille.

Un souvenir qui s’était perdu quelque part.

Un souvenir qui ne la lâche plus.

Elle veut se venger.

Elles vont l’aider.

Mais elles sont nulles en vengeance.



Les spectateurs en parlent



Les personnages sont hilarants, les comédiennes fantastiques.

L’écriture est fluide et moderne. Je ne pensais pas rire autant d’un tel sujet.

Une comédie des plus utiles pour tous, entre rire, frisson et émotion .



* A partir de 16 ans.



Pièce écrite par Vanessa Kayo

Avec Edwina Girard, Taos Sonzogni et Vanessa Kayo .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement En revanche Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne