En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil route du moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil

Saint-Ouen-de-Pontcheuil

En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil

route du moulin Moulin Amour Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

2ème édition En roues libres sous les étoiles au Moulin Amour

Dans le cadre de Mai à Vélo de 14h à 23h

Animations gratuites Restauration sur place

Une journée familiale et festive pour célébrer la mobilité douce, la nature et le patrimoine !

De 14h à 20h

– Marché de producteurs locaux

– Essai de trottinettes électriques

– Essai de vélos à assistance électrique et de reebike

– Animations de BMX

– Pédalez pour jouer et déguster !

Vélo-luciole ; pédalez pour alimenter la sono et fabriquer votre porte-clé en bois.

Vélo-smoothie pédalez pour réaliser votre smoothie.

Les guidons déboussolés jeux ludiques avec le défi de la roue crevée.

De 14h30 à 18h30

Atelier de réparation de vélos avec Doct’Eure Vélo sécurité et conseils pour prendre soin de votre bicyclette

A 17h

Balade contée avec l’Arbre Chuchoteur Une balade poétique à ne pas manquer.

De 20h à 23h

Bal Folk Le bal à Pallas du collectif Bayoun Venez vous déhancher sur la piste de danse de 19h à 21h45

Visite du Moulin à la lanterne

De 22h à 22h45

Spectacle déambulatoire Les Lucioles par la compagnie au Mur Spectacle blanc et lumineux pour une déambulation magique et féerique pour clôturer cette journée. .

route du moulin Moulin Amour Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 2 32 87 63 42

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English : En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil

L’événement En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil Saint-Ouen-de-Pontcheuil a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie