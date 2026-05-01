En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil route du moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil
En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil route du moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil samedi 30 mai 2026.
Saint-Ouen-de-Pontcheuil
En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil
route du moulin Moulin Amour Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
2ème édition En roues libres sous les étoiles au Moulin Amour
Dans le cadre de Mai à Vélo de 14h à 23h
Animations gratuites Restauration sur place
Une journée familiale et festive pour célébrer la mobilité douce, la nature et le patrimoine !
De 14h à 20h
– Marché de producteurs locaux
– Essai de trottinettes électriques
– Essai de vélos à assistance électrique et de reebike
– Animations de BMX
– Pédalez pour jouer et déguster !
Vélo-luciole ; pédalez pour alimenter la sono et fabriquer votre porte-clé en bois.
Vélo-smoothie pédalez pour réaliser votre smoothie.
Les guidons déboussolés jeux ludiques avec le défi de la roue crevée.
De 14h30 à 18h30
Atelier de réparation de vélos avec Doct’Eure Vélo sécurité et conseils pour prendre soin de votre bicyclette
A 17h
Balade contée avec l’Arbre Chuchoteur Une balade poétique à ne pas manquer.
De 20h à 23h
Bal Folk Le bal à Pallas du collectif Bayoun Venez vous déhancher sur la piste de danse de 19h à 21h45
Visite du Moulin à la lanterne
De 22h à 22h45
Spectacle déambulatoire Les Lucioles par la compagnie au Mur Spectacle blanc et lumineux pour une déambulation magique et féerique pour clôturer cette journée. .
route du moulin Moulin Amour Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 2 32 87 63 42
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English : En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil
L’événement En Roue Libre sous les Etoiles à Saint-Ouen-de-Pontcheuil Saint-Ouen-de-Pontcheuil a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie