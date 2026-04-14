En roue libre sous les étoiles, édition n°2, Moulin Amour, Saint-Ouen-de-Pontcheuil

En roue libre sous les étoiles, édition n°2 Samedi 30 mai, 14h00 Moulin Amour Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Affiche et programme à vénir

Moulin Amour Route du moulin 27370 Saint-Ouen-de-Pontcheuil Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.roumoiseine.fr/ »}]

La 2ᵉ édition revient le 30 mai pour une nouvelle journée festive et conviviale autour du vélo. Animations, découvertes et moments de partage rythmeront cet événement ouvert à tous. Convivialité !