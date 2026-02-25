EN ROUTE POUR LA PÊCHE À PIED

3 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-07-15 2026-07-31 2026-08-12 2026-08-28

Pêche à pied responsable.

Le temps d’une marée basse et sous la forme d’une pêche à pied responsable, venez observer et comprendre le mode de vie des animaux marins qui fréquentent un milieu naturel pas comme les autres… l’estran.

Le temps d’une marée basse et sous la forme d’une pêche à pied responsable, venez observer et comprendre le mode de vie des animaux marins qui fréquentent un milieu naturel pas comme les autres… l’estran.



Informations pratiques

Où ?

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Quand ?

le 16 avril à 10h30, le 15 juillet à 10h, le 31 juillet à 11h, le 12 août à 10h, le 28 août à 10h30

⏰ Horaires ?

En fonction des jours de visite.

L’inscription est-elle payante ?

Oui elle est payante. Les tarifs sont 10€/adulte et 6€/enfant de moins de 12 ans.

️ Faut-il réserver ?

Oui auprès de l’Office de tourisme ou sur www.pornichet.fr

ℹ️ Infos complémentaires

La visite est à pied.

Disposer d’une tenue adaptée à la pêche à pied.

.

3 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Responsible foot fishing.

L’événement EN ROUTE POUR LA PÊCHE À PIED Pornichet a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44