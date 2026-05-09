Informations pratiques

Oberbronn

En route vers Noël avec le baron Ludwig von Sinclair

3 rue des Eglises Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-12 18:30:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-19

Le baron Ludwig von Sinclair, seigneur d’Oberbronn de 1710 à 1738, et son fidèle valet Erwin vous proposent de vous joindre à eux, le temps d’une courte promenade vespérale dans les ruelles pittoresques du vieil Oberbronn.

Le baron Ludwig von Sinclair, seigneur d’Oberbronn de 1710 à 1738, et son fidèle valet Erwin vous proposent de vous joindre à eux, le temps d’une courte promenade vespérale dans les ruelles pittoresques du vieil Oberbronn. La promenade s’achèvera dans un lieu historique la loge seigneuriale de l’église protestante bâtie au XVe siècle. Confortablement installé, un verre de vin chaud (ou de jus de pomme chaud) à la main, vous écouterez le baron vous expliquer les origines méconnues des plus belles traditions de Noël d’Alsace, tout en goûtant les Bredle confectionnés par Erwin. Un spectacle pour toute la famille.

En cas de mauvais temps, la promenade dans Oberbronn sera supprimée au profit d’un temps de présence plus long dans l’église protestante et dans la loge seigneuriale. .

3 rue des Eglises Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Baron Ludwig von Sinclair, lord of Oberbronn from 1710 to 1738, and his faithful%E8valet Erwin invite you to join them for a short evening stroll through the picturesque alleys of Old Oberbronn.

L’événement En route vers Noël avec le baron Ludwig von Sinclair Oberbronn a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte