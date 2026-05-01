Oberbronn

Visite théâtralisée d’Oberbronn

3 rue des Églises Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:45:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03

Un comédien incarnant le fantôme du baron Ludwig von Sinclair, seigneur d’Oberbronn et Niederbronn, vous fera découvrir à la manière d’un veilleur de nuit le riche passé d’Oberbronn. Sur inscription.

Partez à la découverte d’Oberbronn en compagnie du truculent fantôme du baron suédois d’origine écossaise Ludwig von Sinclair, qui fut seigneur d’Oberbronn de 1710 à 1738. Tout en débitant ses anecdotes, le fantôme se fera un malin plaisir de vous montrer les principaux points d’intérêts du charmant village (la loge seigneuriale de l’église, l’ancien tribunal seigneurial, les vestiges des fortifications, les maisons à colombage du XVIe siècle, le château des seigneurs, etc.). Il évoquera les personnages, pour certains célèbres, qui ont vécu à Oberbronn. Une visite pour toute la famille, durant laquelle on apprend en se divertissant ! .

3 rue des Églises Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

An actor portraying the ghost of Baron Ludwig von Sinclair, Lord of Oberbronn and Niederbronn, will take you on a nightwatchman?s tour of Oberbronn?s rich past. Registration required.

L’événement Visite théâtralisée d’Oberbronn Oberbronn a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte