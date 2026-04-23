En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne Le Mesnil Caussois Noues de Sienne

Noues de Sienne

En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne

Le Mesnil Caussois Le Bourg Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 13:30:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Pédalez à la découverte de la boucle des trois Mesnils au départ de Mesnil-Caussois, sur une boucle de 276km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Pédalez à la découverte de la boucle des trois Mesnils au départ de Mesnil-Caussois, sur une boucle de 276km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Au départ de Mesnil-Caussois, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vire, goûter convivial à l’arrivée.

Possibilité de louer un vélo auprès de la maison du vélo (06 72 77 60 79) .

Le Mesnil Caussois Le Bourg Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

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English : En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne

Pedal your way around the three Mesnils loop starting in Mesnil-Caussois, on a 276km loop accessible by mountain bike, mountain bike, electric bike and road bike.

L’événement En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie