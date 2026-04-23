En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne Le Mesnil Caussois Noues de Sienne
En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne Le Mesnil Caussois Noues de Sienne mercredi 17 juin 2026.
Noues de Sienne
En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne
Le Mesnil Caussois Le Bourg Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 13:30:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Pédalez à la découverte de la boucle des trois Mesnils au départ de Mesnil-Caussois, sur une boucle de 276km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.
Pédalez à la découverte de la boucle des trois Mesnils au départ de Mesnil-Caussois, sur une boucle de 276km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.
Au départ de Mesnil-Caussois, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vire, goûter convivial à l’arrivée.
Possibilité de louer un vélo auprès de la maison du vélo (06 72 77 60 79) .
Le Mesnil Caussois Le Bourg Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne
Pedal your way around the three Mesnils loop starting in Mesnil-Caussois, on a 276km loop accessible by mountain bike, mountain bike, electric bike and road bike.
L’événement En selle Marcelle balade vélo guidée La boucle des Mesnils à Noues de Sienne Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie