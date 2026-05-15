Festival Ma Parole ! à Noues de Sienne Spectacle Merveilles Saint Sever Calvados Noues de Sienne

Noues de Sienne

Festival Ma Parole ! à Noues de Sienne Spectacle Merveilles

Saint Sever Calvados 17 Rue du Docteur Fontaine Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-03 11:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre du festival Ma Parole, la médiathèque de Noues de Sienne et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un spectacle Merveilles par Nadine Walsh. Des contes sans âges qui déroutent, guident et enchantent les petites et grandes oreilles.

Dans le cadre du festival Ma Parole, la médiathèque de Noues de Sienne et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un spectacle Merveilles par Nadine Walsh. Des contes sans âges qui déroutent, guident et enchantent les petites et grandes oreilles.

Gratuit Réservation conseillée .

Saint Sever Calvados 17 Rue du Docteur Fontaine Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 69 16 23 mediatheque@nouesdesienne.fr

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English : Festival Ma Parole ! à Noues de Sienne Spectacle Merveilles

As part of the Ma Parole festival, the Noues de Sienne multimedia library and the Bibliothèque du Calvados are putting on a show entitled Merveilles by Nadine Walsh. Tales for all ages, to confuse, guide and enchant young and old alike.

L’événement Festival Ma Parole ! à Noues de Sienne Spectacle Merveilles Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie