Enchanté.e Festival Bidart en Rire Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Bidart

Enchanté.e Festival Bidart en Rire

Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Enchanté.e

Fred Tousch

(Rouen)

A partir de 12 ans

Durée 1h15

Une fée est un être légendaire, généralement décrit comme anthropomorphe et féminin, d’une grande beauté, capable de conférer des dons aux nouveaux-nés, de voler dans les airs, de lancer des sorts et d’influer sur le futur. Dans ce spectacle inclassable, notre Fée, Fred Tousch, seule en scène, réglera à grands coups de baguette magique, tous les problèmes existants, et ce, sans exception. Elle améliorera considérablement votre quotidien et redonnera le sourire au grand enfant que vous êtes. Bref fée nous rire !

Entrée gratuite Réservation indispensable en ligne sur bidart.fr/Réserver

Bibliothèque Toki-Toki par téléphone au 09 51 29 81 22 ou par mail sur toki-toki@bidart.fr .

Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

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English : Enchanté.e Festival Bidart en Rire

L’événement Enchanté.e Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bidart