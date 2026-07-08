Enchanté.e Festival Bidart en Rire Toki-Toki Bidart
mercredi 18 novembre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Enchanté.e Festival Bidart en Rire
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Enchanté.e
Fred Tousch
(Rouen)
A partir de 12 ans
Durée 1h15
Une fée est un être légendaire, généralement décrit comme anthropomorphe et féminin, d’une grande beauté, capable de conférer des dons aux nouveaux-nés, de voler dans les airs, de lancer des sorts et d’influer sur le futur. Dans ce spectacle inclassable, notre Fée, Fred Tousch, seule en scène, réglera à grands coups de baguette magique, tous les problèmes existants, et ce, sans exception. Elle améliorera considérablement votre quotidien et redonnera le sourire au grand enfant que vous êtes. Bref fée nous rire !
Entrée gratuite Réservation indispensable en ligne sur bidart.fr/Réserver
Bibliothèque Toki-Toki par téléphone au 09 51 29 81 22 ou par mail sur toki-toki@bidart.fr .
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Enchanté.e Festival Bidart en Rire
L’événement Enchanté.e Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bidart
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