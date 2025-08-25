Enchantez-vous ! | Saison 25-26 MPAA/La Canopée Paris

Cette saison

Enchantez-vous vous permet de vous initier au chansigne, encadré·es par

un·e chansigneur·euse et un·e traducteur·ice LSF.

Le chansigne

consiste à promouvoir l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes

sourdes et malentendantes en intégrant la langue des signes dans les

performances musicales.

Vous êtes chanteur·euse, choriste,

entendant·e, malentendant·e, chansigneur·se ? Alors venez participer à

une expérience originale entouré·e d’un public plus varié que celui

d’une simple chorale.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Enchantez-vous, c’est le rendez-vous incontournable des passionné·es de chant, où la magie d’une chorale rencontre l’énergie d’un karaoké !

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 17h30

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix.

Tout public.

MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris

+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs