Enchantez-vous ! | Saison 25-26 MPAA/La Canopée Paris
Enchantez-vous ! | Saison 25-26 MPAA/La Canopée Paris dimanche 22 mars 2026.
Cette saison
Enchantez-vous vous permet de vous initier au chansigne, encadré·es par
un·e chansigneur·euse et un·e traducteur·ice LSF.
Le chansigne
consiste à promouvoir l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes
sourdes et malentendantes en intégrant la langue des signes dans les
performances musicales.
Vous êtes chanteur·euse, choriste,
entendant·e, malentendant·e, chansigneur·se ? Alors venez participer à
une expérience originale entouré·e d’un public plus varié que celui
d’une simple chorale.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Enchantez-vous, c’est le rendez-vous incontournable des passionné·es de chant, où la magie d’une chorale rencontre l’énergie d’un karaoké !
Le dimanche 22 mars 2026
de 16h00 à 17h30
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-22T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-22T16:00:00+02:00_2026-03-22T17:30:00+02:00
MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris
+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs